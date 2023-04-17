За сутки ВСУ отбили более 60 атак российских оккупантов, Бахмут и Марьинка — в эпицентре боевых действий — Генштаб 17 апреля, 09:05 Украинские войска (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Российские оккупанты несут немалые потери, однако продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом говорится в сообщении Генштаба в понедельник, 17 апреля.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 25 ракетных ударов с ЗРК С-300 по Запорожью, Камышевахе Запорожской области и Снегиревку на Николаевщине; а также 42 авиационных удара.

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Враг совершил 46 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, учебные заведения, больницы, церкви и другая гражданская инфраструктура.

Противник несет значительные потери, однако продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию по указанным направлениям. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток, на указанных участках фронта, ВСУ отразили более 60 атак противника.

За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли населенные пункты Свеса, Шалыгино, Бунякино, Белополье, Искрисковщина, Шпиль, Волфине, Юнаковка, Басовка и Большая Писаревка Сумской области, а также Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Бочане в Харьковской области.



На Купянском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее населенного пункта Григоровка и недалеко от Спорного. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел безуспешные атаки в районах Хромового и Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Северное, Плещеевка и Щербиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Водяного, Первомайского и Невельского, успеха не имел. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них — Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово.

На Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровке, Марьинке, Георгиевке, Максимилианивке, Победе и Новомихайловке.

На Шахтерском направлении текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. За сутки обстрелял более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новополь Донецкой области; Красное, Волшебное, Орехов, Новопавловка и Степное Запорожской области; Золотая Балка, Казачье, Львов и Никольское Херсонской области, а также город Херсон.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Также сбиты четыре враждебных БпЛА (два типа Орлан-10, один разведывательный Элерон и один дрон-камикадзе Ланцет.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, склад горюче-смазочных материалов и два склада боеприпасов оккупантов.