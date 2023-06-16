Более 30 боевых столкновений. Генштаб назвал направления, на которых российские оккупанты сосредоточили основные усилия 16 июня, 07:30 Украинские военные (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за прошедшие сутки состоялось более 30 боевых столкновений.

Об этом в пятницу, 16 июня сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки на Луганщине и Выемки, Веселого и Раздоловки в Донецкой области. Нанес авиационный удар в районах Райгородки и Макеевки Луганской области и Свято-Покровского в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Диброва, Верхнекаменское, Спорное и Серебрянка — Донецкой.

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На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки. Нанес авиационные удары неподалеку Белой Горы, Северного и Майорска Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов Яр, Калиновка, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Краматорск, Екатериновка и Южное в Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиаудары в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Орловка, Авдеевка, Веселое, Семеновка, Водяное, Северное, Тоненькое, Первомайское, Яснобродовка, Карловка, Желаное Первое, Новокалиново и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили все атаки противника в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Оккупанты нанесли авиаудары возле Новомихайловки, Большой Новоселки, Малиновки, Малой Токмачки и Благодатного Донецкой области. В то же время, противник обстрелял из артиллерии Красногоровку, Марьинку, Максимильяновку, Победу, Новомихайловку и Катериновку.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Благодатного и Золотой Нивы в Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Шахтерское, Великая Новоселка и Новый Комар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают вести оборонительные действия. Враг нанес авиационный удар управляемыми авиационными бомбами в районе Казацкого Херсонской области.

Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Красное, Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Новоандреевка, Преображенка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Осокоровка, Михайловка, Республиканец, Берислав, Веселое, Казацкое, Ольговка, Одрадокаменка, Львовское, Тягинка, Токаревка, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Степановка, Чернобаевка, Херсон, Зимовник, Белозерка и Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.