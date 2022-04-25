Оккупанты безуспешно проводил штурмы на Слобожанском направлении — Генштаб

25 апреля, 07:06
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Оккупанты проводили безуспешные штурмы (Фото:Генштаб)

Оккупанты проводили безуспешные штурмы (Фото:Генштаб)

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На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасовка, Прудянка и Корорбочкино.

Об этом сообщает Генштаб.

На направлениях Изюм — Барвенково и Изюм — Славянск враг пытался провести штурмовые действия, успеха не имел.

Также оккупанты вели огонь в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Славянск Изюм Харьковская область Генштаб Война России против Украины

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