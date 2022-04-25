Оккупанты безуспешно проводил штурмы на Слобожанском направлении — Генштаб
Оккупанты проводили безуспешные штурмы (Фото:Генштаб)
На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасовка, Прудянка и Корорбочкино.
Об этом сообщает Генштаб.
На направлениях Изюм — Барвенково и Изюм — Славянск враг пытался провести штурмовые действия, успеха не имел.
Также оккупанты вели огонь в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.