Ситуация на Донбассе: ВСУ обезвредили вражеские разведгруппы, оккупанты пытались наступать, но неудачно

9 августа, 08:00
Генштаб рассказал о ходе боев на Донбассе (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал о ходе боев на Донбассе (Фото:Генштаб)

Украинские военнослужащие остановили вражеские наступления на нескольких направлениях на Донбассе. Также были обезврежены вражеские разведгруппы.

В утренней сводке Генштаба говорится, что на Донецком направлении при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации армия РФ проводит наступательные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытается артиллерийским огнем вытеснить украинские подразделения с занятых рубежей.

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На Краматорском направлении войска РФ вели огонь возле Григоровки, Северска, Верхнекаменского, Закотного и Ивано-Дарьевки.

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На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из артиллерии в районе Соледара, Кодемы, Белогоровки, Бахмутского, Выемки и Вершины. Возле Зайцево, Вершины, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного действовала вражеская авиация.

Оккупанты пытались провести разведку боем в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Веселое, Яковлевка и Бахмут. Украинские военные нанесли огневое поражение и заставили захватчиков бежать. С таким же результатом закончилось наступление террористических войск РФ возле Зайцево.

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На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Водяного, Песков, Невельского, Новоселовки, Красногоровки и Сухой Балки. Авиация РФ нанесла удары в районах населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, Новоселовка, Авдеевка.

Оккупанты вели наступательные бои недалеко от Красногоровки и Авдеевки, успеха не имели и отошли.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях были обстреляны районы населенных пунктов Владимировка, Павловка, Орехов, Шевченко, Гуляйпольское, Новоданиловка, Степногорск, Ольговское, Каменское и Новоселка. Авиаудары зафиксированы возле Великой Новоселки, Щербаков и Новоселка.

Украинские военные обезвредили разведывательные группы в районах Великой Новоселки и Времивки.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Война России против Украины

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