Генштаб рассказал о действиях оккупантов на Харьковском направлении 23 июня, 07:08 Цей матеріал також доступний українською Генштаб рассказал об обстановке в Харьковской области (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении подразделения армии РФ основные усилия сосредотачивают на недопущении выхода Сил обороны в тыл группировки оккупационных войск, которая действует на Славянском направлении.



Об этом сообщает Генштаб.

Также оккупационные войска вели воздушную разведку в районах населенных пунктов Байрак и Рубежное.

На Северском направлении российские подразделения продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей.

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РФ удерживает три батальонных тактических групп из состава 1 танковой армии Западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск. Совершенствует оборонные позиции в районе населенного пункта Теткино Курской области.

Агрессор продолжает обстрелы подразделений Сил обороны в приграничных районах Сумской области.



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