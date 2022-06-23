Генштаб рассказал о действиях оккупантов на Харьковском направлении
Генштаб рассказал об обстановке в Харьковской области (Фото:Генштаб)
На Харьковском направлении подразделения армии РФ основные усилия сосредотачивают на недопущении выхода Сил обороны в тыл группировки оккупационных войск, которая действует на Славянском направлении.
Об этом сообщает Генштаб.
Также оккупационные войска вели воздушную разведку в районах населенных пунктов Байрак и Рубежное.
На Северском направлении российские подразделения продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей.
РФ удерживает три батальонных тактических групп из состава 1 танковой армии Западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск. Совершенствует оборонные позиции в районе населенного пункта Теткино Курской области.
Агрессор продолжает обстрелы подразделений Сил обороны в приграничных районах Сумской области.
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