Генштаб рассказал о действиях оккупантов на Харьковском направлении

23 июня, 07:08
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Генштаб рассказал об обстановке в Харьковской области (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал об обстановке в Харьковской области (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении подразделения армии РФ основные усилия сосредотачивают на недопущении выхода Сил обороны в тыл группировки оккупационных войск, которая действует на Славянском направлении.

Об этом сообщает Генштаб.

Также оккупационные войска вели воздушную разведку в районах населенных пунктов Байрак и Рубежное.

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На Северском направлении российские подразделения продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Видео дня

РФ удерживает три батальонных тактических групп из состава 1 танковой армии Западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск. Совершенствует оборонные позиции в районе населенного пункта Теткино Курской области.

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Агрессор продолжает обстрелы подразделений Сил обороны в приграничных районах Сумской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Генштаб Война России против Украины

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