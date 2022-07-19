На юге Украины оккупанты обустраивают дополнительные рубежи обороны — Генштаб
Генштаб рассказал, что происходит на юге Украины (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении российские оккупанты издалека ведет обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.
Об этом сообщает Генштаб.
Войска РФ ведут воздушную разведку с помощью БПЛА.
Также российская оккупационная армия продолжает обустраивать дополнительные рубежи обороны.
Остается высоким уровень угрозы ракетных ударов по всей территории Украины. В связи с этим в Генштаба призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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