На юге Украины оккупанты обустраивают дополнительные рубежи обороны — Генштаб 19 июля, 08:05 Генштаб рассказал, что происходит на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты издалека ведет обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.



Об этом сообщает Генштаб.

Войска РФ ведут воздушную разведку с помощью БПЛА.

Также российская оккупационная армия продолжает обустраивать дополнительные рубежи обороны.

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Остается высоким уровень угрозы ракетных ударов по всей территории Украины. В связи с этим в Генштаба призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.



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