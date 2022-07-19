На юге Украины оккупанты обустраивают дополнительные рубежи обороны — Генштаб

19 июля, 08:05
Генштаб рассказал, что происходит на юге Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал, что происходит на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты издалека ведет обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

Об этом сообщает Генштаб.

Войска РФ ведут воздушную разведку с помощью БПЛА.

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Также российская оккупационная армия продолжает обустраивать дополнительные рубежи обороны.

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Остается высоким уровень угрозы ракетных ударов по всей территории Украины. В связи с этим в Генштаба призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Юг Украины Война России против Украины

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