Спецназовцы вооруженных сил Беларуси не будут участвовать в войне против Украины — Генштаб 14 марта, 07:20 Цей матеріал також доступний українською По данным Генштаба, спецназ Беларуси не будет участвовать в войне против Украины (Фото:reform.by)

В Генштабе обнародовали новые данные о возможном участии Беларуси в войне против Украины.

По данным Генштаба ВСУ, один из чиновников сил специальных операций Республики Беларусь заявил, что спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что вероятность участия вооруженных сил Беларуси на стороне рф в войне против Украины остается.

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