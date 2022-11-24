Генштаб о ракетном терроре РФ: силы ПВО сбили 51 ракету и пять беспилотников 24 ноября, 07:13 Силам ПВО удалось сбить 51 российскую ракету (Фото:Полиция Киевской области)

За минувшие сутки войска РФ нанесли 78 ракетных и 23 авиационных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 24 ноября.

В ходе массированного удара по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА Ланцет.

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Сиды обороны сбили 51 ракету и 5 указанных беспилотников.

В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев.

