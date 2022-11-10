ПВО за неделю уничтожила 53 воздушные цели — Генштаб 10 ноября, 17:01 Противник выпустил 17 ракет по территории Украины и применил 50 БПЛА (Фото:Воздушное командование Восток)

За неделю украинские силы ПВО уничтожили 53 воздушные цели, сообщил заместитель главы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«Всего в течение недели подразделениями ПВО уничтожены 53 воздушных цели», — сказал он во время брифинга.

Громов отметил, что за текущую неделю противник выпустил 17 ракет по территории Украины и применил 50 БПЛА. Из них 24% ракет и 64% БПЛА, по его данным, были уничтожены.

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Ранее пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что Россия снизила интенсивность атак с помощью ракет и беспилотников. Вероятно, оккупанты пытаются нарастить запасы для нового массированного удара по Украине.

Президент Владимир Зеленский говорил, что Россия концентрирует силы для возможных новых массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего энергетической.