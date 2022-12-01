В РФ замечена активность стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, есть угроза ударов в ближайшее время — Генштаб 1 декабря, 14:16 Бомбардировщик РФ Ту-95МС (Фото:@vitalyvk/twitter.com)

В России на этой неделе замечена активность стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Генштаб предупреждает об угрозе ракетных ударов в ближайшее время.



Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

«Сохраняется угроза нанесения противникам в ближайшее время ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины и военным объектам. Целями действий врага вызвать панику у населения для дестабилизации внутренней обстановки», — сказал Громов.

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По его словам, в течение недели экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС выполняли полеты в воздушном пространстве Саратовской, Самарской и Оренбургских областей, а также в воздушном пространстве восточной части РФ и акватории Баренцева моря.

«Для отработки вопросов дозаправки горючим в воздухе привлекались экипажи двух самолетов-заправщиков Ил-78 дальней авиации. Военно-транспортная авиация страны-агрессора выполняла задачи по перемещению личного состава, вооружения и военной техники, запасов материально-технических средств на аэродромы Миллерово, Ростов-на-Дону-Центральный и Таганрог», — добавил Громов.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинцам не стоит жить в постоянном ожидании ракетных ударов российских оккупантов.

По данным Der Spiegel, на российском аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся активные мероприятия. Вероятно, РФ готовится к новому массированному ракетному удару по Украине.

