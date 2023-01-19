«Учения мирового уровня». Бойцы ВСУ готовятся в Британии к боям в городских условиях — видео 19 января, 15:08 Бойцы ВСУ развивают навыки, необходимые для уличных боев (Фото:Коллаж NV)

Украинские военнослужащие проходят в Великобритании подготовку к уличным боям в условиях плотной городской застройки.

Соответствующее видео в четверг, 19 января, опубликовал Генеральный штаб.

Как сообщается, таким образом бойцы ВСУ «развивают навыки, необходимые для эффективной работы в городских и застроенных районах».

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«Эти учения мирового уровня под пристальным наблюдением инструкторов британской армии используют комбинированные маневры вооружения с бронетехникой, пехотой, экспертами по взрывотехнике и даже собаками», — рассказали в Генштабе.

В 2022 году подготовку в Великобритании прошли около 6 тысяч бойцов ВСУ.

Украинских военных готовят также США, которые использую для этого свой тренировочный полигон в германии.

Свою миссию запустил в прошлом году и Евросоюз. В рамках EUMAM будут подготовлены 15 тысяч украинских военнослужащих. Большая часть учений будет проходить на территории Польши.