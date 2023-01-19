«Учения мирового уровня». Бойцы ВСУ готовятся в Британии к боям в городских условиях — видео

19 января, 15:08
Поделиться:
Бойцы ВСУ развивают навыки, необходимые для уличных боев (Фото:Коллаж NV)

Бойцы ВСУ развивают навыки, необходимые для уличных боев (Фото:Коллаж NV)

Украинские военнослужащие проходят в Великобритании подготовку к уличным боям в условиях плотной городской застройки.

Соответствующее видео в четверг, 19 января, опубликовал Генеральный штаб.

Читайте также:
Украина получит от Британии более 200 бронемашин — МИД

Как сообщается, таким образом бойцы ВСУ «развивают навыки, необходимые для эффективной работы в городских и застроенных районах».

Видео дня

«Эти учения мирового уровня под пристальным наблюдением инструкторов британской армии используют комбинированные маневры вооружения с бронетехникой, пехотой, экспертами по взрывотехнике и даже собаками», — рассказали в Генштабе.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1616058532947984385?s=46&t=XjWg1hbvEE3gx5e4JfMqYw

В 2022 году подготовку в Великобритании прошли около 6 тысяч бойцов ВСУ.

Украинских военных готовят также США, которые использую для этого свой тренировочный полигон в германии.

Свою миссию запустил в прошлом году и Евросоюз. В рамках EUMAM будут подготовлены 15 тысяч украинских военнослужащих. Большая часть учений будет проходить на территории Польши.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Великобритания Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Учения Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X