«Вторая армия мира». Генштаб показал устаревшую экипировку российских оккупантов — фото

11 марта, 10:01
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Генштаб показал, в чем воюют российские оккупанты (Фото:Генштаб)

Генштаб показал, в чем воюют российские оккупанты (Фото:Генштаб)

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали фото устаревшей экипировки, в которою воюют российские оккупанты.

«Вторая армия мира — бутафория. Экипировка „асвабадителей“. Они хотят, чтобы мы так жили?», — подписал фотографии Генштаб.

На опубликованных фото можно увидеть одежду, советскую шапку-ушанку, тапочки, каски и противогазы.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/269719718674447
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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Война России против Украины

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