«Вторая армия мира». Генштаб показал устаревшую экипировку российских оккупантов — фото
Генштаб показал, в чем воюют российские оккупанты (Фото:Генштаб)
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали фото устаревшей экипировки, в которою воюют российские оккупанты.
«Вторая армия мира — бутафория. Экипировка „асвабадителей“. Они хотят, чтобы мы так жили?», — подписал фотографии Генштаб.
На опубликованных фото можно увидеть одежду, советскую шапку-ушанку, тапочки, каски и противогазы.
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