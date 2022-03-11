«Вторая армия мира». Генштаб показал устаревшую экипировку российских оккупантов — фото 11 марта, 10:01 Цей матеріал також доступний українською Генштаб показал, в чем воюют российские оккупанты (Фото:Генштаб)

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали фото устаревшей экипировки, в которою воюют российские оккупанты.



«Вторая армия мира — бутафория. Экипировка „асвабадителей“. Они хотят, чтобы мы так жили?», — подписал фотографии Генштаб.

На опубликованных фото можно увидеть одежду, советскую шапку-ушанку, тапочки, каски и противогазы.



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