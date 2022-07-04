«Красиво, быстро, точно». Генштаб показал работу HIMARS на Запорожском направлении

4 июля, 18:22
В Украину прибыли четыре ракетных системы M142 HIMARS, еще четыре США обещают поставить в середине июля (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украину прибыли четыре ракетных системы M142 HIMARS, еще четыре США обещают поставить в середине июля (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Генштаб показал работу реактивных систем залпового огня HIMARS на Запорожском направлении.

«Боевая работа HIMARS. Запорожское направление. Красиво, быстро, точно», — пишет пресс-центр Генштаба в Facebook.

https://www.youtube.com/embed/NdTUAnIAVPw

РСЗО HIMARS предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров. Системы вооружены шестью ракетами с GPS наведением. Подготовка к стрельбе занимает около минуты.

Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/355082196804865
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В Украину прибыли четыре ракетных системы M142 HIMARS, еще четыре США обещают поставить в середине июля.

Украинские военные уже применяют HIMARS на фронте. 26 июня сообщалось, что в результате применения HIMARS были поражены два командных пункта российской армии.

В Пентагоне считают, что ВСУ успешно используют переданное американское оружие.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Генштаб РСЗО HIMARS

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