«Сборище мародеров». Генштаб показал оккупанта, который не довез награбленное 31 марта, 11:29 Цей матеріал також доступний українською Оккупант вынес деньги и ювелирные украшения, но был ликвидирован (Фото:Генштаб)

Генштаб опубликовал фото мертвого российского оккупанта, который занимался мародерством на территории Украины.

Война России против Украины — главные события 31 марта



Судя по фото, у оккупанта при себе были украденные ювелирные украшения и деньги.

«Вторая армия в мире — это бутафория. На самом же деле, вооруженные силы Российской Федерации — это сборище мародеров, ничтожеств и военных преступников. На фото — один из российских оккупантов не довез добычу», — говорится в сообщении.

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