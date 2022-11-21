В Генштабе показали, как ВСУ сожгли российский танк, который пытался атаковать их позиции — видео

21 ноября, 15:52
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ВСУ сожгли российский танк (Фото:Скриншот/www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

ВСУ сожгли российский танк (Фото:Скриншот/www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

В понедельник, 21 ноября, в Генштабе показали, как ВСУ сожгли российский танк, который атаковал их позиции.

«Танк российских оккупантов, нагло попробовавший атаковать позиции 30 ОМБр, больше никогда никого не будет атаковать», — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

https://www.facebook.com/watch/?v=652078939792123
В Генштабе не рассказали, где и когда был уничтожен танк.

Видео дня

С начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла не менее 8 044 единиц военной техники. Из них 4 927 единиц было уничтожено.

https://www.youtube.com/watch?v=KYM-tKCB5Pk
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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