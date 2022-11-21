В Генштабе показали, как ВСУ сожгли российский танк, который пытался атаковать их позиции — видео 21 ноября, 15:52 ВСУ сожгли российский танк (Фото:Скриншот/www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

В понедельник, 21 ноября, в Генштабе показали, как ВСУ сожгли российский танк, который атаковал их позиции.

«Танк российских оккупантов, нагло попробовавший атаковать позиции 30 ОМБр, больше никогда никого не будет атаковать», — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

В Генштабе не рассказали, где и когда был уничтожен танк.

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С начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла не менее 8 044 единиц военной техники. Из них 4 927 единиц было уничтожено.