Генштаб подтвердил удар по оккупантам в Макеевке 31 декабря 2 января, 18:28 Защитники Украины в Бахмуте Донецкой области (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Защитники Украины 31 декабря уничтожили до десяти единиц техники российских оккупантов в Макеевке Донецкой области, потери личного состава уточняются. Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 понедельника, 2 января.

«31 декабря в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области были уничтожены и повреждены до десяти единиц вражеской военной техники разных типов, потери личного состава оккупантов уточняются», — сказано в сообщении Генштаба в Facebook.

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Главное из сводки Генштаба:

за сутки российские оккупанты нанесли ракетный и 28 авиаударов. Для 27 авиаударов по гражданской инфраструктуре враг использовал иранские дроны Shahed-136, все их защитники Украины сбили;

россияне, несмотря на значительные потери, продолжают наступление на Бахмутском и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях;

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях нет признаков формирования вражеской наступательной группировки;

на Херсонском направлении враг продолжает обстреливать населенные пункты вдоль правого берега Днепра;

в Херсонской области на временно захваченной территории оккупанты собирают данные о предпринимателях, отбирают их машины и товары;

украинская авиация за сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения врага и пять — по позициям ЗРК противника.

1 января стало известно, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по казармам российских военных в оккупированной Макеевке.

По информации украинского журналиста Дениса Казанского, удар был нанесен из американской РСЗО HIMARS по ПТУ№ 19, где расселили российских мобилизованных, отправленных воевать в Украину. Здание расположено в районе Макеевки, который называют Путь Ильича (Кировский район города).

Часть этих сведений косвенно подтвердили и в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Там уточнили, что число погибших может достигать 400 человек. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко оценил число жертв удара в 340−450 убитых оккупантов.