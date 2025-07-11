Генштаб подтвердил поражение в Подмосковье завода по сборке МиГов и конструкторского бюро в Туле, изготавливавшего ракеты для ЗРК

В ночь на 11 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили на территории России авиазавод и предприятие по изготовлению ракет для ПВО.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, поразили Луховицкий авиационный завод имени Воронина — филиал акционерного общества РСК МиГ. Это предприятие выполняет полный цикл производства боевых самолетов типа МиГ — от механической обработки деталей до финальной сборки, летных испытаний и сдачи машин на вооружение армии РФ.

На территории завода фиксировались взрывы и пожар.

Кроме того, подразделения Сил специальных операций ВС Украины и СБУ, в координации с другими составляющими оборонного сектора, поразили Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова. Это предприятие занимается изготовлением ракет для зенитных ракетных и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРК/ЗРГК) российской армии.

«Зафиксированы взрывы, дым над промышленной зоной, а также движение карет скорой помощи и пожарной техники в направлении цели», — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что результаты поражения уточняются.

Ранее директор Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко сообщил, что во время массированной атаки дронами на Подмосковье в ночь на 11 июля под ударом оказался Луховицкий авиационный завод, который специализируется на производстве и модернизации истребителей типа МиГ-29, МиГ-31 и их модификаций.

11 июля российские регионы подверглись массированным атакам беспилотников, в Подмосковье взрывы раздавались в городах Луховицы и Дубно. В частности, во втором населенном пункте было снова атаковано предприятие Кронштадт, которое занимается разработкой беспилотников.