Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы в Волгоградской области РФ

В ночь на 10 января подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу Жутовская (Октябрьский район, Волгоградская область, РФ).

Об этом сообщил в субботу, 10 января, Генеральный штаб ВСУ.

База Жутовская была задействована в обеспечении горючим подразделений российских оккупационных войск. Степень нанесенного врагу ущерба уточняется.

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Также, по информации Генштаба, на временно оккупированной территории Запорожской области был поражен склад беспилотников подразделения из состава 19-й мотострелковой дивизии россиян. Поражение нанесли и по пункту управления БпЛА противника в районе Покровска в Донецкой области.

К тому же, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен ряд целей врага — сосредоточение личного состава 76-й десантно-штурмовой дивизии (Кураховка), командно-наблюдательный пункт подразделения из состава танкового батальона этой дивизии и пункт управления подразделения из состава 41-й армии (Горняк).

7 января Генштаб ВСУ сообщал, что Силы обороны поразили нефтебазу в Белгородской области РФ и склад материально-технических средств российской армии на временно оккупированной территории Донецкой области.