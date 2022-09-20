Успехи ВСУ: за сутки отразили несколько атак оккупантов, сбили самолет и ударили по вражеским позициям — Генштаб 20 сентября, 08:00 Генштаб сообщил об успешных действиях украинских сил за сутки (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Майорск, Веселое, Курдюмовка и Новомихайловка.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

Украинская авиация ударила по 24 районам сосредоточения живой силы и военной техники противника, четырем позициям зенитных ракетных комплексов и одному складу боеприпасов.

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Подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три вражеских БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки ударили по 16 объектам оккупантов. В частности, по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, семи районам сосредоточения артиллерии, а также трех складах боеприпасов. Общие потери оккупантов уточняются.

Генштаб также отметил, что за сутки войска РФ нанесли 10 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из РСЗО по объектам на территории Украины.

В результате российских обстрелов за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов, в частности, Славгорода, Краматорска, Бахмута, Майорска, Водяного, Дорожного, Соледара, Новополя, Запорожья, Николаева, Александровки, Снегиревки, Новой Одессы, Широкого, Белогорска, Миролюбовки и Белой Криницы.

Сохраняется угроза нанесения авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Также российская оккупационная армия вела огонь из танков, минометов и артиллерии разных типов:



на Северском направлении — в районах населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасиловка, Славгород и Рясное Сумской области;

на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Шевченково, Дергачи, Каменка, Стрелка, Глубокое и Двуречная;

на Краматорском направлении — Александровка, Донецкое, Райгородок, Щурово, Кривая Лука, Озерное, Белогоровка, Пришиб, Григоровка и Северск;

на Бахмутском направлении — Майорск, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Белогоровка, Юрьевка, Спорное, Зайцево и Яковлевка;

на Авдеевском направлении — Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях от артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Угледар, Большая Новоселка, Никольское, Малые Щербаки, Новомайорское, Малая Токмачка, Красное, Павловка, Гуляйполе, Новополь и Времовка.

на Южнобужском направлении были обстреляны более 28 населенных пунктов, среди них Александровка, Новогригоровка, Заря, Шевченково, Мирное, Широкое, Белогорка, Безымянное, Миролюбовка, Высокополье и Ольгино.

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