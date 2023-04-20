Отражены более 40 атак противника, самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут — Генштаб
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления противника (Фото:Генеральный штаб ВСУ)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 19 апреля, на 421 день после начала полномасштабного вторжения России.
Главное из сводки Генштаба в Facebook:
- В течение суток противник нанес 17 авиационных ударов и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
- Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
- Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях - отражено более 40 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут.
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
- Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.
- На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.
- Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Подразделения сил обороны отразили 22 атаки противника на указанном участке фронта.
- На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Каменки, Первомайского и Невельского Донецкой области, успеха не имел.
- На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области.
- На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг безуспешно вел наступательные действия в районах Пречистовки и Угледара.
- В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток произвели обстрелы более 40 населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения.
- В отдельных населенных пунктах Херсонской области российские оккупанты усилили контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений. Увеличилось количество патрулей, участились проверки гражданских. В то же время, в ходе таких проверок оккупанты проводят опрос граждан и предлагают им службу в вооруженных силах РФ.
- Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 1 удар по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления противника.