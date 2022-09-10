Генштаб опубликовал потери оккупантов РФ за сутки. Больше всего — в Харьковской и Донецкой областях 10 сентября, 11:22 Войска РФ уже потеряли в Украине более 13 тысяч единиц военной техники (Фото:МО/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 52 250 своих военных, за минувшие сутки — 350.



Такие данные по состоянию на утро субботы, 10 сентября, обнародовал Генштаб ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери в течение суток враг понес на Донецком и Харьковском направлениях.

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Также оккупанты потеряли более 13 тысяч единиц техники, среди них:

танки — 2136 ( +14)

+14) боевые бронированные машины — 4584 ( +9)

+9) артиллерийские системы — 1259 ( +22)

+22) РСЗО — 311 ( +5)

+5) средства ПВО — 162 ( +3)

+3) самолеты — 239 ( +0)

+0) вертолеты — 212 ( +1)

+1) БПЛА оперативно-тактического уровня — 898 ( +10)

+10) крылатые ракеты — 215 ( +1)

+1) корабли /катера — 15 ( +0)

+0) автомобильная техника и автоцистерны — 3426 ( +27)

+27) специальная техника — 114 ( +2)

Россия напала на Украину 24 февраля. 10 сентября — 199-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ переходят в контрнаступление на юге Украины и других направлениях, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника.

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