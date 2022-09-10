Генштаб опубликовал потери оккупантов РФ за сутки. Больше всего — в Харьковской и Донецкой областях

10 сентября, 11:22
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Войска РФ уже потеряли в Украине более 13 тысяч единиц военной техники (Фото:МО/Facebook)

Войска РФ уже потеряли в Украине более 13 тысяч единиц военной техники (Фото:МО/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 52 250 своих военных, за минувшие сутки — 350.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 10 сентября, обнародовал Генштаб ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери в течение суток враг понес на Донецком и Харьковском направлениях.

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Также оккупанты потеряли более 13 тысяч единиц техники, среди них:

  • танки — 2136 (+14)
  • боевые бронированные машины — 4584 (+9)
  • артиллерийские системы — 1259 (+22)
  • РСЗО — 311 (+5)
  • средства ПВО — 162 (+3)
  • самолеты — 239 (+0)
  • вертолеты — 212 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 898 (+10)
  • крылатые ракеты — 215 (+1)
  • корабли /катера — 15 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны — 3426 (+27)
  • специальная техника — 114 (+2)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0dr332LwN1mraAR1AWvtTicmaPFEdpTVCcB5SHkopnfXMr3cyMJ1vDc3s18i9Zvb4l

Россия напала на Украину 24 февраля. 10 сентября — 199-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ переходят в контрнаступление на юге Украины и других направлениях, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Харьковская область Война России против Украины Генштаб ВСУ

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