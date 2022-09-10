Генштаб опубликовал потери оккупантов РФ за сутки. Больше всего — в Харьковской и Донецкой областях
Войска РФ уже потеряли в Украине более 13 тысяч единиц военной техники (Фото:МО/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 52 250 своих военных, за минувшие сутки — 350.
Такие данные по состоянию на утро субботы, 10 сентября, обнародовал Генштаб ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери в течение суток враг понес на Донецком и Харьковском направлениях.
Также оккупанты потеряли более 13 тысяч единиц техники, среди них:
- танки — 2136 (+14)
- боевые бронированные машины — 4584 (+9)
- артиллерийские системы — 1259 (+22)
- РСЗО — 311 (+5)
- средства ПВО — 162 (+3)
- самолеты — 239 (+0)
- вертолеты — 212 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 898 (+10)
- крылатые ракеты — 215 (+1)
- корабли /катера — 15 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 3426 (+27)
- специальная техника — 114 (+2)
Россия напала на Украину 24 февраля. 10 сентября — 199-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ переходят в контрнаступление на юге Украины и других направлениях, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника.
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