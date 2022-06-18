Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на Северодонецком, Бахмутском и Славянском направлениях — генштаб 18 июня, 08:02 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты продолжают нести потери в живой силе и технике (Фото:Генштаб ВСУ)

В течении прошедших суток, 17 июня, российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступления на Северодонецком, Бахмутском и Славянском направлениях. ВСУ нанесли значительные потери подразделениям 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса РФ.

Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 115-х суток противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Так, на Харьковском направлении враг пытается не допустить выхода Сил обороны на государственную границу Украины и в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении. С целью восстановления маршрутов поставки через железнодорожные путепроводы планирует прокладку дополнительных железнодорожных ветвей. Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Петровка, Коробочкино и Пришиб.

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На Славянском направлении основные усилия враг продолжает сосредотачиваться на ведении наступления в направлении города Славянск, бои продолжаются. Агрессор осуществлял систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дубровно, Долина, Краснополье, Грушуваха, Адамовка. В районе населенного пункта Краснополье пытался возобновить штурмовые действия, бои продолжаются.

На Донецком направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском направлении активных действий не вел. Обстрелял из артиллерии районы Сидорового и Маяков.

На Северодонецком направлении противник продолжает огневое влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре недалеко от Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Воронового.

Продолжаются боевые действия за город Северодонецк. В целях улучшения тактического положения подразделения противника пытались вести штурмовые действия за пределами города, успеха не имели.

На Бахмутском направлении, кроме позиций ВСУ, враг обстреливал из артиллерии разных калибров гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Золотое, Спирное, Берестово, Соледарь, Клиновое, Троицкое.

Недалеко от Горного, Берестового и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли врагу потери. После неудачных штурмовых действий оккупанты отошли.

В результате огневого поражения Силами обороны Украины подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса понесли значительные потери и выведены из района ведения боевых действий для восстановления боеспособности.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Опросное, Владимировка, Новоселка и Щербаки.

На Южнобужском направлении, с целью сдерживания наших войск, враг обстреливал из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Широкое, Благодатное, Шевченково, Прибужское и Тополиное. Одновременно противник пытается совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и минировать опасные участки вдоль реки Ингулец.

Отмечается, что враг продолжает нести потери в живой силе и технике. По имеющейся информации, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили как минимум 30 единиц разной техники и вооружения врага. Пока информация уточняется и будет опубликована чуть позже. Продолжаются взрывы складов боеприпасов врага. Фиксируется увеличение случаев дезертирства среди российских оккупантов.

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