Оккупанты в затопленной Голой Пристани обстреливают эвакуационные пункты и обвиняют в этом ВСУ — Генштаб 13 июня, 19:54 ВСУ в течение суток поразили пункт управления оккупантов (Фото:Alliance of European countries announce new $116 million air defense package for Ukraine)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 13 июня, на 475-й день с начала полномасштабного вторжения страны-террориста России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

РФ продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации нашей территории.

В течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских ударных БпЛА Shahed по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и жилых домах в Кривом Роге.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ уничтожено 11 крылатых ракет и один ударный дрон.

Кроме того, враг нанес 29 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены объект критической инфраструктуры, жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 22 боевых столкновения.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Крохмального Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого и Раздолевки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка Луганской и Веселое Донецкой областей.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки и Белой Горы. Нанес авиационные удары в районах Григорьевки и Сухой Балки Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все 14 атак противника в районе города Марьинка, в то же время, враг нанес авиационный удар в пределах населенного пункта.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области.

В затопленной Голой Пристани оккупанты сохраняют свое присутствие, осуществляют обстрелы эвакуационных пунктов и обвиняют в этом подразделения ВСУ. В свою очередь, оккупационная так называемая власть заставляет местное население говорить на видеокамеру слова благодарности подразделениям « МЧС РФ» за, якобы, спасение и эвакуацию. Хотя, все это время, так и не дождавшись помощи от оккупационных властей, люди были вынуждены самостоятельно спасать друг друга. После стабилизации ситуации и ухода воды, возвращаясь в город, люди становятся свидетелями мародерства и ограблений собственных домов.

МЧС РФ» за, якобы, спасение и эвакуацию. Хотя, все это время, так и не дождавшись помощи от оккупационных властей, люди были вынуждены самостоятельно спасать друг друга. После стабилизации ситуации и ухода воды, возвращаясь в город, люди становятся свидетелями мародерства и ограблений собственных домов. Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и три — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава противника, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, артиллерийское подразделение на огневой позиции, средство противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

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По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 216 650 военных.