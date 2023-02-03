Оккупанты продолжают готовиться к наступлению и пытаются атаковать на четырех направлениях — Генштаб 3 февраля, 19:13 Наши защитники уничтожили российский БПЛА типа Мерлин (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Войска РФ продолжает активную разведку и подготовку к наступлению. Оккупанты продолжают попытки атаковать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке за 3 февраля.

В течение суток противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Краматорска Донецкой области. В результате повреждены 13 двухэтажек, 3 четырехэтажки, детская поликлиника, школа, гаражи и автомобили, есть жертвы среди мирного населения. Также противник нанес 3 авиационных удара.

Россияне совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам населенного пункта Камышаны Херсонской области. В результате получили ранения 4 человека, включая 5-летнего ребенка, который находится в состоянии средней тяжести. Также оккупанты поразили гражданскую инфраструктуру города Очаков Николаевской области.

Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает активную разведку и подготовку к наступлению на отдельных направлениях, осуществляя меры по усилению своих войск. Продолжаются наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг несет большие потери, особенно в личном составе. В других направлениях оккупанты обороняются.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений противника. В то же время завершено совместное обучение авиационному компоненту региональной группировки войск вооруженных сил российской федерации и республики Беларусь. Возврат авиационной группировки противника на аэродромы постоянного базирования не отмечается.

На временно занятых территориях Донецкой области Россия готовится к скрытой мобилизации. В частности, в городе Горловка все бюджетные и коммунальные учреждения получили приказ подать в оккупационный военный комиссариат списки лиц, имеющих бронь. Все эти люди будут рассматриваться специальными комиссиями врага с последующим призывом на военную службу в ряды противника.

В районе Тавильжанки Купянского района Харьковской области противник готовится к разрушению дорожной инфраструктуры, минированию мостов, дамб и переездов.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники уничтожили российский БПЛА типа Мерлин. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и пункта управления противника.

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По данным Генштаба, с начала российского вторжения оккупанты потеряли 129 870 своих военных, а за последние сутки в Украине ликвидировали около 840 солдат РФ.