Оккупанты похищают проукраинское население и обустраивают новые пыточные — Генштаб 16 июня, 19:14 Оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 16 июня, на 478-й день с начала полномасштабного вторжения страны-террориста России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

РФ продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации нашей территории.

Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

В течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киевской области, применив 6 аэробаллистических ракет Х-47 Кинжал и 6 крылатых ракет Калибр. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины все 12 ракет были уничтожены.

Кроме того, в течение суток противник нанес 24 авиационных ударов, совершил около 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К большому сожалению, кроме разрушения инфраструктуры, пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток состоялось 21 боевое столкновение.

На Лиманском направлении враг нанес авиационный удар в районе Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районах Марьинки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

На временно занятых территориях Украины фиксируются случаи насильственного похищения проукраински настроенного населения, а также обустройство новых пыточных для их содержания. В частности, одну из таких пыточных российские террористы обустроили на территории общеобразовательной школы в поселке Большие Копани Херсонской области. В спортзале школы подразделения ФСБ РФ проводят допросы. Задержанных лиц оккупанты держат в жестких, нечеловеческих условиях, применяют к ним пытки.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками было уничтожено 3 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника и 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы и еще 2 важных объекта противника.

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По данным Генштаба, с начала российского вторжения были ликвидированы 218 500 российских оккупантов. 590 оккупантов были уничтожены за сегодня.