В Генштабе оценили угрозу вторжения с территории Беларуси

15 декабря, 12:22
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Генштаб сделал заявление об угрозе вторжения с территории Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Генштаб сделал заявление об угрозе вторжения с территории Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

В Генштабе оценивают угрозу вторжения с территории Беларуси как низкую.

Об этом в ходе брифинга заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

«С учетом других имеющихся данных можно отметить, что в настоящее время вероятность проведения врагом наступательной операции с территории Республики Беларусь остается низкой», — отметил он.

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13 декабря Беларусь объявила внезапную проверку боеготовности своих сил. До этого режим Александра Лукашенко объявил о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что не следует ждать нового наступления со стороны Беларуси. По его мнению, у белорусов нет желания повторить судьбу россиян.

Британская разведка также считает маловероятным наступление с территории Беларуси.

https://www.youtube.com/watch?v=YFtT5JcfrVM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беларусь Генштаб Война России против Украины

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