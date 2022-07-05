Ограничение на перемещение военнообязанных по Украине: Генштаб объяснил, зачем нужно разрешение военкома 5 июля, 13:07 Генштаб уже разработал порядок предоставления соответствующих разрешений (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

В Генеральном штабе рассказали, зачем военнообязанным гражданам для перемещения по территории страны нужно получать разрешение от военкома.

Соответствующие разъяснения были опубликованы во вторник, 5 июля, на официальной странице ГШ ВСУ в Facebook.

В нем говорится, что, согласно норме Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», который действует с 1992 года, в период военного времени «запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки».

Видео дня

В связи с этим Генштаб разработал порядок предоставления разрешения гражданам, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации.

«Разрешение выдается от 30 дней до года в зависимости от категории субъекта. Рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью. Просим с пониманием относиться к регуляторным мерам, продиктованным законами Украины, условиями военного положения и ведением войны», — призвало военное руководство.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.