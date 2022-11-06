Несокрушимый Бахмут. Генштаб обнародовал фото с самого горячего направления на восточном фронте 6 ноября, 16:26 Украинские военные держат оборону на бахмутском направлении (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Генштаб ВСУ показал фотографии боевых будней украинских защитников в районе Бахмута Донецкой области.

«Бахмутское направление — одно из самых горячих на восточном фронте. Наглые россияне днем и ночью, в любую погоду, атакуют украинские позиции», — говорится в сообщении в Facebook.



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В Генштабе добавляют, что бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского надежно держат оборону и наносят россиянам безумные потери.



4 ноября представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что войска РФ стремятся захватить Соледар и Бахмут Донецкой области, чтобы показать хоть какой-то результат на поле боя после ряда поражений. В случае захвата этих украинских городов оккупанты могли бы пойти на другие населенные пункты Донбасса.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр говорила, что кремлевский режим приказывал оккупационным войскам захватить Бахмут до конца октября.

