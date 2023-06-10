Генштаб о потерях РФ: за сутки ВСУ ликвидировали 890 оккупантов
За сутки ВСУ ликвидировали 890 оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Украине за минувшие сутки уничтожено 890 российских оккупантов. Общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют более 214 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на субботу, 10 июня, потери России составляют:
личного состава — около 214660 (+890) человек ликвидировано,
танков — 3909 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 7607 (+7) ед,Видео дня
артиллерийских систем — 3717 (+15) ед,
РСЗО — 600 (+1) ед,
средства ПВО — 362 (+3) ед,
самолетов — 314 (+0) ед,
вертолетов — 299 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 3263 (+16),
крылатые ракеты — 1176 (+5),
корабли / катера — 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 6428 (+18) ед,
специальная техника — 507 (+5).
Ранее из Генштаба ВСУ сообщили, что у военного руководства страны-агрессора значительные проблемы с обеспечением войск, они заставляют контрактников за собственные деньги покупать форму.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологичном оружии и в снарядах.