Генштаб о потерях РФ: за сутки ВСУ ликвидировали 890 оккупантов

10 июня, 08:14
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За сутки ВСУ ликвидировали 890 оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За сутки ВСУ ликвидировали 890 оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки уничтожено 890 российских оккупантов. Общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют более 214 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на субботу, 10 июня, потери России составляют:

  • личного состава — около 214660 (+890) человек ликвидировано,

  • танков — 3909 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин — 7607 (+7) ед,

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  • артиллерийских систем — 3717 (+15) ед,

  • РСЗО — 600 (+1) ед,

  • средства ПВО — 362 (+3) ед,

  • самолетов — 314 (+0) ед,

  • вертолетов — 299 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3263 (+16),

  • крылатые ракеты — 1176 (+5),

  • корабли / катера — 18 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 6428 (+18) ед,

  • специальная техника — 507 (+5).

Ранее из Генштаба ВСУ сообщили, что у военного руководства страны-агрессора значительные проблемы с обеспечением войск, они заставляют контрактников за собственные деньги покупать форму.

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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологичном оружии и в снарядах.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

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