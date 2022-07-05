Военнообязанные мужчины могут передвигаться по Украине без разрешений: советница Залужного разъяснила норму Генштаба 5 июля, 15:37 Генштаб не запрещал выезжать военнообязанным за пределы города (Фото:Укрзализниця)

Советница главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Евгения Рябека подчеркнула, что военнообязанные мужчины могут передвигаться по Украине без получения соответствующих разрешений.

В комментарии РБК-Украина она разъяснила, что в сообщении Генштаба речь идет исключительно об упорядочении учета лиц, меняющих место жительства или место регистрации.

Видео дня

«То есть это происходит по тем законам, которые у нас уже давно были приняты», — сказала Рябека.

По ее словам, военнообязанные при смене места жительства должны обратиться в центр военного комплектования, сняться с учета и поехать встать на учет в новом месте, что не является новым правилом.

«Возможно, опубликованный документ немного непонятно выписан. Но, действительно, цель такая — чтобы упорядочить этот учет, чтобы наши центры комплектования имели определенный порядок. То есть это больше внутренний документ, но сообщество толкует его так, как кто понял», — добавила она.

Рябека отметила, что для выезда из города не нужно брать разрешение.

«Сегодня еще будут происходить определенные совещания, чтобы юридически упорядочить этот документ и внести поправки для того, чтобы он был более правильный. Никто не хочет остановить экономику, бизнес. То есть такой цели не ставилось», — заявила она.

В Сети начала распространяться информация о том, что военнообязанным мужчинам для перемещения по территории страны якобы нужно получать разрешение от военкома.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.