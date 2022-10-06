«Подарок» диктатору. Генштаб не исключает усиления обстрелов на день рождения Путина
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool)
Российские войска в день рождения диктатора Владимира Путина, 7 октября, могут массово обстрелять Украину.
Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.
Он предупредил, что россияне имеют привязку к датам, поэтому могут обстрелять Украину как символический «подарок» главе Кремля.
«Учитывая привязанность нашего противника к сакральным датам, а мы помним, что в День Независимости противник совершал массированные удары, чтобы посеять панику. Не исключается, что противник будет такое делать и на день рождения своего вождя», — заявил Громов.
В Генштабе не исключают, что обстрелами будет руководить сам российский диктатор, или это будет самостоятельное решение военных руководителей.
«Если это будет решение военных руководителей, то хотелось бы, чтобы они накосячили, и были кадровые решения. А для наших военных это будет обычный день. Единственное, пожалуй, они будут пытаться предоставить противнику как можно больше возможностей побывать на концерте Кобзона», — подчеркнул он.
Российский диктатор Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Завтра ему исполнится 70 лет.