«Подарок» диктатору. Генштаб не исключает усиления обстрелов на день рождения Путина 6 октября, 16:16 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool)

Российские войска в день рождения диктатора Владимира Путина, 7 октября, могут массово обстрелять Украину.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

Он предупредил, что россияне имеют привязку к датам, поэтому могут обстрелять Украину как символический «подарок» главе Кремля.

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«Учитывая привязанность нашего противника к сакральным датам, а мы помним, что в День Независимости противник совершал массированные удары, чтобы посеять панику. Не исключается, что противник будет такое делать и на день рождения своего вождя», — заявил Громов.

В Генштабе не исключают, что обстрелами будет руководить сам российский диктатор, или это будет самостоятельное решение военных руководителей.

«Если это будет решение военных руководителей, то хотелось бы, чтобы они накосячили, и были кадровые решения. А для наших военных это будет обычный день. Единственное, пожалуй, они будут пытаться предоставить противнику как можно больше возможностей побывать на концерте Кобзона», — подчеркнул он.

Российский диктатор Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Завтра ему исполнится 70 лет.