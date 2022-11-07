Более 30 населенных пунктов пострадали от ударов оккупантов: Генштаб сообщил детали

7 ноября, 09:08
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Какие населенные пункты пострадали в результате вражеских обстрелов, сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)

Какие населенные пункты пострадали в результате вражеских обстрелов, сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли четыре ракетных и 24 авиационных удара, совершили более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 7 ноября.

Под удары оккупантов попали более 30 населенных пунктов в Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей.

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Также российские оккупанты осуществляли обстрелы:

  • на Северском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Стукаловка, Поповка и Ворожба Сумской области. Кроме того, оккупанты задействовали ударные БПЛА;
  • на Слобожанском направлении — из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Волчанск, Стельмаховка, Берестово, Огурцово и Стрелечья;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Серебрянка, Невское, Макеевка, Белогоровка, Площанка, Спорное и Верхнекаменское;
  • на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Соледар, Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Опытное, Майорск, Часов Яр, Клещиевка и Зеленополье;
  • на Авдеевском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Опытное;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Ольговское, Дорожнянка, Новополь, Щербаки, Новоданиловка, Времевка и Павловка;
  • на Южнобугском направлении — из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Благодатное, Давыдов Брод, Дудчаны, Мирное, Новая Каменка и Правдино. Кроме того, войска РФ продолжают вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершили более 20 вылетов.
https://www.youtube.com/watch?v=NEQL0sW_zkc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Война России против Украины

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