Оккупанты активно наступают на Донбассе: Генштаб назвал самые опасные направления 15 августа, 07:22 Генштаб сообщил, где на Донбассе самая напряженная ситуация (Фото:Генштаб)

На Краматорском направлении оккупанты пытаются вести наступательные действия. Активно задействуют штурмовую и армейскую авиацию. Зафиксированы обстрелы неподалеку Белогоровки, Григоровки, Стародубовки, Веселого, Федоровки и Северска.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

На Бахмутском направлении армия РФ активизировала разведку переднего края украинской обороны, совершала обстрелы из артиллерии и танков возле Торецка, Бахмутского, Белогоровки, Курдюмовки, Васильевки, Зайцева и Железного. Нанесла авиационные удары в районе населенного пункта Соледар. Вела наступательные бои в направлениях Соледара и Кодемы, успеха не имела, отошла.

Видео дня

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Серебряного, Красногоровки, Опытного, Первомайского, Новобахмутовки и Марьинки, а также авиаудар возле Красногоровки.

С целью улучшения тактического положения оккупанты вели наступательные бои в направлении Песков и Первомайского, успеха не имели, отошли.

На Новопавловском и Запорожском направлениях войска РФ вели огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новоданиловка, Терноватое, Бурлацкое, Чаривное, Зеленое Поле, Малая Токмачка, Полтавка, Новоандреев ка и Привольное.

Вели воздушную разведку БПЛА возле Степногорска, Щербаков, Степного и Гуляйполя.

В направлении населенного пункта Времевка украинские военные обезвредили разведгруппу оккупантов. Захватчики вели наступательные бои в направлении Павловки, успеха не имели и отошли.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.