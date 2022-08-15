Оккупанты активно наступают на Донбассе: Генштаб назвал самые опасные направления

15 августа, 07:22
Генштаб сообщил, где на Донбассе самая напряженная ситуация (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил, где на Донбассе самая напряженная ситуация (Фото:Генштаб)

На Краматорском направлении оккупанты пытаются вести наступательные действия. Активно задействуют штурмовую и армейскую авиацию. Зафиксированы обстрелы неподалеку Белогоровки, Григоровки, Стародубовки, Веселого, Федоровки и Северска.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

На Бахмутском направлении армия РФ активизировала разведку переднего края украинской обороны, совершала обстрелы из артиллерии и танков возле Торецка, Бахмутского, Белогоровки, Курдюмовки, Васильевки, Зайцева и Железного. Нанесла авиационные удары в районе населенного пункта Соледар. Вела наступательные бои в направлениях Соледара и Кодемы, успеха не имела, отошла.

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На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Серебряного, Красногоровки, Опытного, Первомайского, Новобахмутовки и Марьинки, а также авиаудар возле Красногоровки.

С целью улучшения тактического положения оккупанты вели наступательные бои в направлении Песков и Первомайского, успеха не имели, отошли.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях войска РФ вели огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новоданиловка, Терноватое, Бурлацкое, Чаривное, Зеленое Поле, Малая Токмачка, Полтавка, Новоандреев ка и Привольное.

Вели воздушную разведку БПЛА возле Степногорска, Щербаков, Степного и Гуляйполя.

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В направлении населенного пункта Времевка украинские военные обезвредили разведгруппу оккупантов. Захватчики вели наступательные бои в направлении Павловки, успеха не имели и отошли.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Наступление Война России против Украины

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