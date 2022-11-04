Около 30 населенных пунктов пострадали от обстрелов оккупантов: Генштаб назвал самые опасные направления 4 ноября, 08:10 Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Украины (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты нанесли четыре ракетных и 28 авиационных ударов, совершили более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня за сутки.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 4 ноября.

От ударов оккупационных войск РФ пострадали около 30 населенных пунктов Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и других областей.

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Также оккупанты совершали обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии в районе населенного пункта Волфино Сумской области. Также войска РФ применили ударные БПЛА;

на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Берестово, Белогоровка, Ветеринарное, Гатище, Чугуновка и Уды;

на Купянском и Лиманском направлениях — из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Мясожаровка, Звановка, Раздоловка, Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Новоегоровка и Ямполевка;

на Бахмутском направлении — из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Озаряновка, Курдюмовка, Майорск, Иванград, Соледар, Опытное и Зеленополье;

на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское и Первомайское;

на Новопавловском направлении — из всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Пречистовка, Водяное, Павловка, Времовка и Большая Новоселка;

и Запорожском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандреевка, Ольговское, Щербаки и Малые Щербаки.

на Южнобугском направлении под удары попали более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Кроме того, оккупанты продолжали воздушную разведку. Активно задействовали БПЛА, совершили до 30 вылетов.