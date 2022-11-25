ВСУ отразили вражеские атаки в районах 11 населенных пунктов: Генштаб назвал самые опасные направления
Генштаб рассказал, где сейчас самая сложная ситуация (Фото:Генштаб)
Украинские защитники отразили атаки российских оккупантов в районах 11 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 25 ноября.
ВСУ остановили наступления оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Диброва Луганской области, а также Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Оккупанты за сутки нанесли шесть ракетных и 14 авиационных ударов, совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
- На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок противника не обнаружены.
- На Северском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район населенного пункта Волковка Сумской области.
- На Слобожанском направлении войска РФ осуществили обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Стрелечья, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск и Двуречная Харьковской области. Вблизи Зеленого задействовали ударный БпЛА.
- На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут оборону. Под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Берестово Харьковской области; Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка и Площанка в Луганской области, а также Торское Донецкой области. В районе Новоселовского оккупанты применили ударный БпЛА.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях армия РФ сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Из танков и разнокалиберной артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Андреевка, Верхнекаменское, Бахмут, Бахмутское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты продолжают обороняться. Совершили обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времевка, Зеленое Поле, а также Ольговское, Гуляйпольское и Чаривное в Запорожской области. В районе Угледара российские оккупанты нанесли авиаудар.
- На Криворожском и Херсонском направлениях войска РФ не прекращают артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовали танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Антоновка, Змиевка, Берислав, Токаревка, Никольское, Чернобаевка, Белозерка и Велетенское Херсонской области, а также город Херсон.