ВСУ отразили вражеские атаки в районах 11 населенных пунктов: Генштаб назвал самые опасные направления 25 ноября, 08:15 Генштаб рассказал, где сейчас самая сложная ситуация (Фото:Генштаб)

Украинские защитники отразили атаки российских оккупантов в районах 11 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 25 ноября.

ВСУ остановили наступления оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Диброва Луганской области, а также Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

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Оккупанты за сутки нанесли шесть ракетных и 14 авиационных ударов, совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок противника не обнаружены.

На Северском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район населенного пункта Волковка Сумской области.

На Слобожанском направлении войска РФ осуществили обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Стрелечья, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск и Двуречная Харьковской области. Вблизи Зеленого задействовали ударный БпЛА.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут оборону. Под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Берестово Харьковской области; Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка и Площанка в Луганской области, а также Торское Донецкой области. В районе Новоселовского оккупанты применили ударный БпЛА.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях армия РФ сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Из танков и разнокалиберной артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Андреевка, Верхнекаменское, Бахмут, Бахмутское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты продолжают обороняться. Совершили обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времевка, Зеленое Поле, а также Ольговское, Гуляйпольское и Чаривное в Запорожской области. В районе Угледара российские оккупанты нанесли авиаудар.

На Криворожском и Херсонском направлениях войска РФ не прекращают артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовали танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Антоновка, Змиевка, Берислав, Токаревка, Никольское, Чернобаевка, Белозерка и Велетенское Херсонской области, а также город Херсон.