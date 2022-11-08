Более 25 населенных пунктов попали под удары оккупантов: Генштаб назвал самые опасные направления 8 ноября, 08:11 Генштаб сообщил, на каких направлениях самая сложная обстановка (Фото:Генштаб)

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли девять ракетных и 37 авиационных ударов, совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 8 ноября.

Под вражеские удары попали более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Видео дня

Также оккупационные войска РФ совершали обстрелы:

на Слобожанском направлении — из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Старица, Чугуновка, Фиголовка и Дворичанское;

на Купянском и Лиманском направлениях — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово, Стельмаховка, Мясожаровка, Грековка, Макеевка, Невское, Ямполевка и Лиман;

на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск;

на Авдеевском направлении — из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Пречистовка, Времовка, Новоселка, Нескучное и Новополь;

на Запорожском направлении — из разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Темировка, Ольговское, Успеновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривное, Новоданиловка и Степное.

на Южнобугском направлении под обстрелы попали районы населенных пунктов, граничащих с линией столкновения. Непосредственно от огня из РСЗО пострадали населенные пункты Вышетарасовка, Ильинка и Марганец Днепропетровской области.