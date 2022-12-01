В Генштабе ВСУ назвали приоритеты российских оккупантов на данном этапе войны

1 декабря, 13:50
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Украинские защитники (Фото:Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade/Handout via REUTERS)

Украинские защитники (Фото:Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade/Handout via REUTERS)

Для страны-агрессора России приоритетом остается удержание позиций на востоке Украины и сухопутного коридора во временно оккупированный Крым.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

«Приоритетом РФ остается удержание позиций в Донецкой и Луганской областях, а также сухопутного коридора к временно оккупированной территории автономной республики Крым», — сказал он на брифинге.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=KbdBy7arWuc&t=16s

По его словам, оккупанты сосредотачивают свои усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а на Купянском, Лиманском, Новопавловском и Ореховском ведут активную оборону на захваченных рубежах.

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Генштаб сообщал, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области, а также Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Мариуполь области.

https://www.youtube.com/watch?v=8p6cptPZ_uk
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Генштаб Фронт Война России против Украины

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