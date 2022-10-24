ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов на Донбассе — Генштаб

24 октября, 18:25
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Защитник Украины на уничтоженном российском танке (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Защитник Украины на уничтоженном российском танке (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Защитники Украины вытеснили российских оккупантов из Кармазиновки, Мясожаровки и Невского Луганской области и Новосадового Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке за понедельник, 24 октября.

В сообщении Генштаба в Facebook сказано, что Силы обороны за сутки отбили вражеские атаки в районах Спорного, Соледара, Бахмута, Андреевки, Марьинки и Первомайского. Оккупанты продолжают наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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По данным Генштаба, страна-агрессор продолжает подготовку части мобилизованных, но у нее с этим значительные трудности из-за нехватки инструкторов, большинство из которых погибли, а также из-за огромного количества мобилизованных.

Для восполнения потерь россияне продолжаю вербовать заключенных в колониях — как в России, так и на временно захваченных украинских территориях. В колонии № 90 в Херсоне после «бесед» с ФСБ освободили большую часть осужденных.

Также оккупанты продолжают минировать мосты и переправы на путях отступления в Николаевской и Херсонской областях, пытаясь замедлить контрнаступление защитников Украины.

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Авиация Сил обороны за сутки нанесла 17 ударов, поразила 13 районов сосредоточения вооружения и техники россиян и четыре позиции ЗРК. Подразделения ПВО сбили два вражеских вертолета.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления оккупантов, десять районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники, шесть складов боеприпасов, ЗРК, район огневых позиций артиллерии и еще три важных объекта, рассказали в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02LEHnhqUjHqF4CruhWhF1fBJAJfCDXSppNJCWjVTVgxft5DCxpmyd7sNR9Zd1D28Gl

21 октября Павел Кириленко сообщал, что в Донецкой области освободили 43 населенных пункта в трех громадах, в семи из которых почти не осталось людей.

https://www.youtube.com/embed/kUQbaq1-itM
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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