Оккупанты активно ведут огонь: Генштаб назвал самые опасные направления 18 ноября, 08:15 Генштаб сообщил, какие населенные пункты попали под удары оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки российские захватчики нанесли пять авиационных и 27 ракетных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 18 ноября.

За сутки от ракетных ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Балаклея и Изюм Харьковской области; Вольнянск Запорожской области; Днепр и Никополь в Днепропетровской области; Очаков Николаевской области и Одесса.

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Также войска РФ осуществляли обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Гремяч и Сеньковка Черниговской области, а также Горки, Середина-Буда, Украинское и Фотовиж в Сумской области;

на Слобожанском направлении — из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Глубокое, Огурцово, Осиново, Старица и Хатное Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях — из танком и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Грековка, Макеевка, Невское и Стельмаховка Луганской области и Колодцы в Донецкой области;

на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Опытное, Майорск, Нью-Йорк, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении — из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Богоявленка, Времевка и Угледар Донецкой области;

на Запорожском направлении — из минометов по районам Железнодорожного, Малых Щербаков и Щербаков Запорожской области;

на Херсонском направлении — из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Антоновка, Одрадокаменка и Чернобаевка Херсонской области.