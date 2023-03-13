Генштаб о ситуации на фронте: Украинские защитники отразили более сотни атак на пяти направлениях, оккупанты несут большие потери 13 марта, 07:13 Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ, несмотря на большие потери, продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Силы обороны Украины за сутки отразили 102 вражеские атаки.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 13 марта.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Войска РФ сохраняют военное присутствие вблизи границы Украины, однако формирование наступательных группировок не обнаружено. Продолжаются работы по инженерному оборудованию вражеских позиций в приграничных районах Белгородской области. В течение суток оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Волфино Сумской области, а также Стрелечья, Малые Проходы, Красное, Великий Бурлук и Бологовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск, вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Верхнекаменское. Вели огонь из артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск, Крохмальное, Песчаное и Чернещина Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области; Северск и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении войска РФ пытаются захватить Бахмут. Также украинские защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка и Ивановское. Под обстрелы попали, в частности, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа. Были обстреляны районы населенных пунктов недалеко от линии соприкосновения, в частности, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Острое, Победа, Угледар, Временка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия. Под вражеские обстрелы попали районы населенных пунктов недалеко от линии соприкосновения, в частности, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Берислав, Понятовка, Днепровское и Белозерка в Херсонской области; Тамарино и Очаков Николаевской области.

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