ВСУ за сутки отразили несколько вражеских атак, ударили по 40 вражеским объектам и сбили самолет — Генштаб

21 сентября, 08:00
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Генштаб рассказал об успешных действиях ВСУ за сутки (Фото:Армия INFORM)

Генштаб рассказал об успешных действиях ВСУ за сутки (Фото:Армия INFORM)

За сутки украинские войска отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 21 сентября.

Кроме того, за сутки авиация Сил обороны нанесла более 20 ударов по вражеским позициям. Подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и двух позиций зенитных ракетных комплексов.

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Подразделения противовоздушной обороны уничтожили один Су-25 и четыре БПЛА оккупационных войск РФ.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки ударили по 40 объектам оккупантов. В частности, по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 районам сосредоточения артиллерии, а также по семи складам боеприпасов. Потери захватчиков уточняются.

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Оккупационная армия РФ за сутки нанесла восемь ракетных и 35 авиационных ударов, совершила более 120 обстрелов из РСЗО.

В результате обстрелов со стороны российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 50 населенных пунктов, среди которых Оскол, Славянск, Северск, Александровка, Соледар, Бахмут, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Степное, Запорожье, Никополь и Очаков. Ударами по городу Николаевка оккупанты пытался попасть по Славянской ТЭС.

Сохраняется угроза нанесения авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Кроме того, оккупанты вели огонь из танков, минометов и артиллерии разных типов:

  • на Северском направлении — в районах населенных пунктов Железный Мост, Михайлово и Гута-Студенецкая Черниговской области и Сосновка, Голышевское, Юнаковка и Турья Сумской области;
  • на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Глубокое, Дергачи, Грушевка, Купянск и Каменка;
  • на Краматорском направлении — Донецкое, Студенок, Яровая, Татьяновка, Богородичное, Пришиб, Щурово, Старый Караван, Райгородок, Николаевка, Раздолевка, Александровка и Григоровка;
  • на Бахмутском направлении — Северск, Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка и Нью-Йорк;
  • на Авдеевском направлении — Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка и Первомайское;
  • на Запорожском направлении — Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Владимировка, Железнодорожное, Гуляйполе и Красное.
  • на Южнобужском направлении под вражеские обстрелы попали более 25 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения, в частности, Высокополье, Миролюбовка, Карьерное, Новогригоровка, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Заря, Шевченково, Терновые Поды, Правдино.
https://www.youtube.com/watch?v=jNDH2Aj1Jcs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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