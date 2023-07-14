На Востоке продолжаются тяжелые бои, состоялось около 20 боевых столкновений — сводка Генштаба 14 июля, 19:19 Украинские военные (Фото:92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сырко, Официальная страница / facebook)

Россияне сосредотачивают основные усилия на востоке Украины, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба в вечерней сводке за пятницу, 14 июля, в Facebook.

В течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 17 ударных беспилотников иранского производства Shahed и 1 зенитную управляемую ракету с ЗРК С-300. В результате успешной боевой работы зенитных ракетных подразделений, истребительной авиации, мобильных огневых групп Воздушных Сил и противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 16 Shahed.

Кроме того, враг нанес 43 авиационных ударов и совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Радьковки Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе Берховки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки Запорожской области и Грозового Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и один по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях.

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По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 550 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 236 590 военных.