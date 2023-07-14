На Востоке продолжаются тяжелые бои, состоялось около 20 боевых столкновений — сводка Генштаба
Украинские военные (Фото:92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сырко, Официальная страница / facebook)
Россияне сосредотачивают основные усилия на востоке Украины, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.
Об этом сообщает пресс-центр Генштаба в вечерней сводке за пятницу, 14 июля, в Facebook.
- В течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 17 ударных беспилотников иранского производства Shahed и 1 зенитную управляемую ракету с ЗРК С-300. В результате успешной боевой работы зенитных ракетных подразделений, истребительной авиации, мобильных огневых групп Воздушных Сил и противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 16 Shahed.
- Кроме того, враг нанес 43 авиационных ударов и совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
- Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Радьковки Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.
- На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.
- На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.
- На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе Берховки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.
- На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.
- На Марьинском направлении, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.
- На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки Запорожской области и Грозового Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
- Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и один по зенитно-ракетному комплексу противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях.
По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 550 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 236 590 военных.