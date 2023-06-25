За сутки на востоке произошло около 30 боевых столкновений с оккупантами — Генштаб 25 июня, 08:25 За сутки на востоке произошло 29 боевых столкновений с оккупантами (архивное фото) (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток там произошло 29 боевых столкновений.

О ситуации на фронтах говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 487-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины:

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Берестового, успеха не имел;



направлении враг проводил наступательные действия в направлении Берестового, успеха не имел; На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Веселого;

направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Веселого; На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ивановского Донецкой области;

направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ивановского Донецкой области; На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел;



направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел; На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.

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В то же время россияне продолжают артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов вдоль всей линии фронта.

Также враг в течение суток нанес 53 ракетных и 15 авиационных ударов и совершил около 50 обстрелов из РСЗО населенных пунктов и позиций украинских войск.

Также за прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины, применив 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты морского базирования Калибр, две ракеты ЗРК С-300 и три дрона Shahed.

ПВО удалось сбить все 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, один Калибр и три Шахеда.

В результате российской атаки, есть погибшие и раненые гражданские, в том числе ранения получили и дети. Также разрушено и повреждено жилье людей, гражданские сооружения, более 50 автомобилей.

В Генштабе отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В то же время авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила один ЗРК врага. Также украинские защитники уничтожили шесть разведывательных БпЛА россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили ЗРК Стрела, три района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях и две станции РЭБ противника.