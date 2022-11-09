Мобилизованным россиянам выдают оружие образца Второй мировой войны — Генштаб

9 ноября, 19:02
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Наши воины на разных направлениях сбили 5 БпЛА Shahed и 2 Орлана (Фото:пресс-служба Генштаба)

Наши воины на разных направлениях сбили 5 БпЛА Shahed и 2 Орлана (Фото:пресс-служба Генштаба)

Мобилизованным россиянам, которые проходят подготовку в Беларуси, выдали устаревшее оружие образца Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

  • За сутки россияне нанесли 8 ракетных и 10 авиационных ударов, совершил более 4 обстрелов из РСЗО. Обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской областей.
  • Войскам РФ, которые проходят подготовку в районе города Барановичи Брестской области, выданы устаревшие оружие и имущество — металлические шлемы образца Второй мировой войны и средства защиты периода 60−70 годов прошлого столетия. Кроме того, значительная часть стрелкового оружия, а именно автоматов АК-74, находятся в нерабочем состоянии из-за плохих условий хранения.
  • По уточненной информации, из города Северодонецк Луганской области российские оккупанты вывозят награбленное имущество и угнанные автомобили. Мародерство проходит под прикрытием и в сопровождении представителей оккупационных так называемых органов государственной безопасности.
  • Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла по врагу 4 удара. Были поражены два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств противовоздушной обороны противника. Также наши воины на разных направлениях сбили 5 БпЛА Shahed и 2 Орлана.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 радиоэлектронной станции борьбы и другие важные военные объекты противника.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/454242910222126

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 77 950 своих военных, а за минувшие сутки — 780.

https://www.youtube.com/embed/PQrDMYpzh1k
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Оружие Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб

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