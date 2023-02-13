Мобилизованные россияне стали чаще отказываться идти в атаку, поэтому Россия бросает на штурмы жителей Донбасса — Генштаб 13 февраля, 19:56 C начала полномасштабного вторжения потери РФ достигли 138 340 убитых военных (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook)

Российские мобилизованные все чаще отказываются идти в атаку, поэтому страна-агрессор бросает на поле боя жителей временно оккупированной Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в понедельник, 13 февраля.

Главное из сводки Генштаба:

В течение суток противник нанес 2 ракетных и 16 авиационных ударов. Совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Опасность нанесения ударов РФ остается высокой по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки войск РФ.

Участились случаи, когда мобилизованные военнослужащие РФ, находящиеся в подразделениях первого армейского корпуса Южного ВО, отказываются идти в наступление. Поэтому мобилизованных мужчин с временно оккупированных территорий Донецкой области, снимают со второй и третьей линий и отправляют на полигоны. Там их готовят в течение двух недель и формируют в штурмовые подразделения для наступательных действий на Авдеевском направлении.

Из-за значительного количества санитарных потерь среди захватчиков во временно оккупированном Луганске роддом используют для лечения раненых военнослужащих российских оккупационных войск. Кроме того, помещение детской больницы № 3 также переоборудовано под военный госпиталь.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы и станцию РЭБ противника.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения потери РФ достигли 138 340 убитых военных. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 560 оккупантов.