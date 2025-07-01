Генштаб назначил проверку всех составляющих в сфере противодействия российским беспилотникам
Начальник Генерального штаба ВС Украины генерал-майор Андрей Гнатов назначил, в частности, комплексный аудит всех составляющих в сфере противодействия российским беспилотникам.
Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ в Facebook.
«Мы знаем, что нужно сделать, чтобы в определенный срок выйти с необходимым количеством подготовленных экипажей, которые будут эффективно защищать от вражеских дронов наши заводы и фабрики, объекты критической инфраструктуры, жилье и жизнь каждого украинца. Впрочем, эта работа станет результативной только в случае консолидации всех составляющих, которые принимают в ней участие», — подчеркнул Гнатов.
Отмечается, что такое решение было принято по итогам комплексного совещания по противодействию российским ударным дронам, выполненной по решению Ставки Верховного главнокомандующего и директивы министра обороны.
По данным Генштаба, что на ней обсуждалось, в частности, масштабирование направления перехватчиков — зенитных дронов, формирование и обучение новых экипажей.
Сообщается, что во время совещания речь шла о необходимости улучшить материально-техническую базу соответствующих подразделений и учебных центров, эффективность работы рекрутинговых центров для комплектования экипажей.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что сейчас количество FPV-дронов с украинской стороны превышает количество таких дронов со стороны российских оккупантов.
В то же время он отметил, что российская сторона получила задание активизировать производство беспилотников.
В апреле президент Владимир Зеленский заявлял, что у Украины в этом году есть хорошие перспективы стабильного роста производства дронов.
В июне заместитель министра обороны Украины Александр Козенко заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс способен производить 10 миллионов дронов в год.