Генштаб назначил проверку всех составляющих в сфере противодействия российским беспилотникам

Начальник Генерального штаба ВС Украины генерал-майор Андрей Гнатов назначил, в частности, комплексный аудит всех составляющих в сфере противодействия российским беспилотникам .

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ в Facebook.

«Мы знаем, что нужно сделать, чтобы в определенный срок выйти с необходимым количеством подготовленных экипажей, которые будут эффективно защищать от вражеских дронов наши заводы и фабрики, объекты критической инфраструктуры, жилье и жизнь каждого украинца. Впрочем, эта работа станет результативной только в случае консолидации всех составляющих, которые принимают в ней участие», — подчеркнул Гнатов.

Отмечается, что такое решение было принято по итогам комплексного совещания по противодействию российским ударным дронам, выполненной по решению Ставки Верховного главнокомандующего и директивы министра обороны.

По данным Генштаба, что на ней обсуждалось, в частности, масштабирование направления перехватчиков — зенитных дронов, формирование и обучение новых экипажей.

Сообщается, что во время совещания речь шла о необходимости улучшить материально-техническую базу соответствующих подразделений и учебных центров, эффективность работы рекрутинговых центров для комплектования экипажей.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что сейчас количество FPV-дронов с украинской стороны превышает количество таких дронов со стороны российских оккупантов.

В то же время он отметил, что российская сторона получила задание активизировать производство беспилотников.

В апреле президент Владимир Зеленский заявлял, что у Украины в этом году есть хорошие перспективы стабильного роста производства дронов.

В июне заместитель министра обороны Украины Александр Козенко заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс способен производить 10 миллионов дронов в год.