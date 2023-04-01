Сводка Генштаба. Самые интенсивные бои за четыре города, Силы обороны отразили 70 атак и уничтожили дроны-камикадзе 1 апреля, 07:30 Украинский военный возле Кременной Луганской области, 24 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки здесь Силы обороны отразили 70 атак.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро субботы, 1 апреля.

Самые интенсивные бои продолжаются за Белогоровку, Авдеевку, Марьинку и Бахмут. Штурмовать последний город войска РФ не прекращают и пытаются взять его под полный контроль. Бойцы отразили атаки в районах Богдановки и Ивановского на этом направлении.

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Ситуация на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском без существенных изменений.

На Лиманском, Авдеевском, Марьинском — оккупанты вели безуспешные наступательные действия. Только в районе Марьинки украинские военные отразили около 20 вражеских атак.

На Запорожском и Херсонском россияне активных действий не проводили, совершенствовали оборонные рубежи и позиции.

На всех этих направлениях, а также Купянском и Шахтерском оккупанты обстреляли десятки населенных пунктов из разных видов вооружения. Открывал огонь по Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

В течение суток Россия нанесла пять ракетных (в частности, баллистикой) и 16 авиаударов, запустив шесть дронов Shahed-136, которые уничтожили защитники; совершила 39 обстрелов из РСЗО.

Авиация сил обороны десять раз ударила по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии атаковали девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, два ЗРК, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы.