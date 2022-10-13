За два дня российские ЧВК завербовали почти 400 заключенных, россияне похитили 170 детей в Херсоне — Генштаб

13 октября, 19:15
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Оккупанты нанесли 1 ракетный и 15 авиационных ударов, совершили 22 обстрела с РСЗО (Фото:пресс-служба Генштаба)

Оккупанты нанесли 1 ракетный и 15 авиационных ударов, совершили 22 обстрела с РСЗО (Фото:пресс-служба Генштаба)

Российские частные военные компании за 11−12 октября завербовали почти 400 заключенных для войны против Украины. Оккупанты незаконно вывезли из Херсона 170 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

  • В результате российских обстрелов пострадали объекты и граждане населенных пунктов Наливайковка Киевской области, Николаев и Никополь. Для ударов противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты иранского производства.
  • Всего за текущие сутки оккупанты нанесли 1 ракетный и 15 авиационных ударов, совершили 22 обстрела с РСЗО.
  • Российские оккупанты продолжают вывозить украинских детей с временно занятых территорий. Так, с начала октября из Херсона вывезено около 170 детей.
  • Представители частных военных компаний врага продолжают вербовать заключенных для войны на территории нашей страны. По данным Генштаба, 11−12 октября, в исправительной колонии № 16 города Салават республики Башкортостан, было завербовано 385 заключенных.
  • Противник ежедневно несет потери. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение более 13 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 8 БПЛА. Шесть из них — Shahed -136.
  • Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов.
  • Кроме того, подтверждено огненное поражение, 12 октября текущего года, двух вражеских военных объектов в районе населенного пункта Бурчак Запорожской области. Потери оккупантов уточняются.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/432806385699112

По данным Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли 63,8 тысяч личного состава. За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

https://www.youtube.com/embed/yEWeGdh7Ass
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Херсон Войска РФ

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