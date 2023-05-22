Бои за город Бахмут продолжаются, враг ведет наступательные действия — Генштаб

22 мая, 19:09
Поделиться:
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 22 мая, на 453-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • За эти сутки РФ нанесла очередной массированный ракетный и авиационный удар по объектам гражданской и критической инфраструктуры Украины.
  • Всего, в течение суток, противник нанес 21 ракетный удар по городам Днепр, Запорожье и населенным пунктам Харьковщины с применением 4 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 (уничтожено нашими защитниками), 5 крылатых ракет Х-22, 2 баллистических ракет Искандер-М и 5 зенитных управляемых ракет С-300 и 4 других (тип устанавливается).
  • Кроме того, враг нанес 42 авиационных удара, в частности, применив иранские ударные БпЛА Shahed. По уточненной информации 21 из 21 было уничтожено нашими защитниками. Также оккупанты совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, детский сад и другая гражданская инфраструктура.
  • Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается очень высокой.
  • Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
  • В общем, в течение суток состоялось 25 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
  • На Купянском направлении противник в течение суток нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области.
  • На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское в Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются.
  • На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Новокалиново и Водяного.
  • На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Кроме того, вражеским обстрелам подверглось село Победа Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении противник наступательных действий не проводил.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время, не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения.
  • Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 — по зенитно-ракетным комплексам.
  • Нашими защитниками в течение суток был уничтожен российский ударный вертолет Ми-24 и вражеский разведывательный БпЛА.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 11 артиллерийских средств и радиолокационную станцию противника.

Видео дня

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 720 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 204 тысячам военных.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Сводка Бахмут Генштаб ВСУ фортеця Бахмут

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X