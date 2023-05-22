Бои за город Бахмут продолжаются, враг ведет наступательные действия — Генштаб 22 мая, 19:09 На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 22 мая, на 453-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

За эти сутки РФ нанесла очередной массированный ракетный и авиационный удар по объектам гражданской и критической инфраструктуры Украины.

Всего, в течение суток, противник нанес 21 ракетный удар по городам Днепр, Запорожье и населенным пунктам Харьковщины с применением 4 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 ( уничтожено нашими защитниками), 5 крылатых ракет Х-22, 2 баллистических ракет Искандер-М и 5 зенитных управляемых ракет С-300 и 4 других ( тип устанавливается).

уничтожено нашими защитниками), 5 крылатых ракет Х-22, 2 баллистических ракет Искандер-М и 5 зенитных управляемых ракет С-300 и 4 других тип устанавливается). Кроме того, враг нанес 42 авиационных удара, в частности, применив иранские ударные БпЛА Shahed. По уточненной информации 21 из 21 было уничтожено нашими защитниками. Также оккупанты совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, детский сад и другая гражданская инфраструктура.

Shahed. По уточненной информации 21 из 21 было уничтожено нашими защитниками. Также оккупанты совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, детский сад и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается очень высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В общем, в течение суток состоялось 25 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

На Купянском направлении противник в течение суток нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Новокалиново и Водяного.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Кроме того, вражеским обстрелам подверглось село Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время, не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 — по зенитно-ракетным комплексам.

Нашими защитниками в течение суток был уничтожен российский ударный вертолет Ми-24 и вражеский разведывательный БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 11 артиллерийских средств и радиолокационную станцию противника.

Видео дня

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 720 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 204 тысячам военных.