Авиация ВСУ за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава РФ — Генштаб 28 августа, 19:35 Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, один — по пункту управления и три — по зенитно-ракетным комплексам РФ.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за понедельник, 28 августа, в Facebook.

Главное из сводки Генштаба ВСУ:

В течение суток враг нанес 8 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток состоялось 26 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки и Славгорода Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ивановки и Кисловки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Твердохлебово, Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Константиновки Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Работино и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки и Ольговки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Херсон, Садовое Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, 1 по пункту управления и 3 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 1 средство противовоздушной обороны и 1 артиллерийское средство на огневой позиции противника.

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По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 490 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 261 310 военных.